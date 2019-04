Libijska armija uspostavila kontrolu nad arodromom Tripoli, slijede druga zauzimanja

"Tokom događaja koji je bez presedana u istoriji naroda Libije, Oružane snage u ovom trenutku su uspostavile kontrolu nad čitavim međunarodnim aerodromom Tripolija", navodi se u saopštenju pres-službe vojske, objavljenom na Fejsbuku.

U njemu se ukazuje da će ovaj aerodrom postati odskočna daska za zauzimanje „drugih važnih objekata u prestonici u narednih nekoliko sati“.

Podsetimo, sinoć su stizale protivriječne informacije o kontroli nad aerodromom u Tripoliju. Prvo je izvor blizak komandi vojske maršala saopštio Sputnjiku da je Haftarova vojska preuzela kontrolu nad aerodromom Tripoli, dok je zatim objavljeno da su snage libijske Vlade nacionalnog jedinstva saopštile da su povratile kontrolu nad njim.

Ranije je saopšteno i da je Libijska nacionalna armija pod komandom feldmaršala Halife Haftara obrazovala bespilotnu zonu za borbenu avijaciju u zapadnom regionu zemlje, nakon bombardovanja njenih pozicija južno od Tripolija.

#Libya’s #Haftar forces close in on #Tripoli, capture former international airport https://t.co/xEAy0v5Qat pic.twitter.com/ktaYEkUSdC

— Press TV (@PressTV) April 6, 2019