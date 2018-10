"Lesli" čupao stabla i prekinuo dovod struje

Uragan "Lesli" zahvatio je Portugal snažnim udarima vjetra koji je iz korijena iščupao više stotina stabala, a više od 15 hiljada domaćinstava je ostalo bez električne energije.

Nema podataka o smrtnim slučajevima ili povredama, ali su zvaničnici upozorili stanovništvo da ostanu u svojim kućama dok je veliki broj letova otkazan.

Po udaru na kopno zabilježena brzina vjetra bila je do 176 kilometara na čas.

Električna energija nestala je u oblasti Leirija i u predgrađu Lisabona.

Veoma je rijetka pojava da uragan sa Atlantika stigne do Iberijskog poluostrva i smatra se da je to do sada najsnažnija oluja koja je zahvatila Portugal od 1842. godine.

Oluja se sada kreće prema sjeveru Španije.