Leopard iz kreveta zgrabio bebu, tijelo pronađeno u šikari

Svaraj Gurnul je spavao u krevetu sa roditeljima, a otac i majka su tek ujutro primjetili da im je dijete nestalo i organizovali su potjeru, piše britanski "Dejli Mejl"

Tijelo dječaka pronađeno je nekoliko kilometara dalje od kuće u selu Gadbori, saopštila je policija iz grada Čandrapura u indijskoj saveznoj državi Maharaštri.

Devetomjesečna beba je sahranjena u selu istog dana, a nakon napada leoparda u selu su postavljene kamere u pokušaju da se uhvati opasna životinja.

"Čistimo žbunje oko sela i tamo ćemo instalirati solarne lampe, kako bismo poboljšali vidljivost jer se čini da se leopard prikrao iz šikare," rekao je načelnik lovočuvarske službe Rama Rao.

Ovo nije prvi slučaj iznenadnih napada ovih opasnih životinja na stanovnike u Indiji. U aprilu ove godine osmogodišnji leopard ubio je dijete koje je spavalo pored majke ispred njihove kuće u državi Gudžarat.

U februaru je leopard povrijedio petoro meštana kada je utrčao u uske ulice njihovog sela u državi Pandžab na sjeveru Indije, a prošle godine četvoromjesečno dijete zadobilo je teške povrede nakon što ga je leopard zgrabio iz naručja majke koja je zajedno sa svojim suprugom sjedila na motociklu, navodi britanski list.

India leopard attack: Baby injured after being snatched in Gujarat https://t.co/Sq6KC6BkXp pic.twitter.com/db0ch13XqX

— Pwdbiz.com Marketplace (@qaispoet) July 30, 2018