Požari u Los Anđelesu stvorili su pravu uzbunu u Sjedinjenim Američkim Državama. Milion i po ljudi u Kaliforniji ostalo je bez električne energije u svojim kućama, a neki od njih su morali napustiti i svoje domove zbog požara koji guta sve pred sobom.

Među njima je i košarkaš LA Lejkersa LeBron Džejms koji je na Tviteru objavio kako su njegova porodica i on morali pobjeći iz kuće jer je situacija sve ozbiljnija.

- Čovječe, ovi požari u LA-u nisu šala. Morali smo hitno otići iz kuće i sada se vozim s porodicom u potrazi za smještajem. Zasad nemamo sreće - napisao je jedan od najboljih košarkaša u istoriji pa je nekoliko sati poslije dodao:

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

- Molim za sve porodice koje su pogođene požarom i što prije otiđite na neko sigurno mjesto - poručio je LeBron.

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019

Razorni požari uobičajeni su u Kaliforniji tokom jeseni u periodu kada se nakon sušnog ljeta pojave suvi i vrući vjetrovi, ali ovaj put su požari navodno izbili zbog oštećenih kablova zbog čega su brojni ljudi u Kaliforniji ostali bez struje.

Praying for all those affected by these California fires & prayers for our brave firefighters. Watching some of the footage & videos of people having to drive through these is pretty scary. #californiawildfires #CaliforniaFire #firefighters pic.twitter.com/F7VwFiRqfE — Jennifer LaCharite (@JenLaCharite) October 28, 2019

Lejkersi i LeBron u noći na srijedu igraju u svom Stepls Centru protiv Memfisa, ali obzirom na okolnosti i požar koji se sve više širi, utakmica je pod velikim znakon pitanja.

