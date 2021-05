Lavrov: Razgovaraćemo o svemu sa Amerikancima

MOSKVA - Na predstojećem samitu predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina i SAD DŽozefa Bajdena, ruska strana će biti spremna na razgovore o svim pitanjima, uključujući i ljudska prava, rekao je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Spremni smo za razgovore i nemamo tabu tema. Razgovaraćemo o svemu što mislimo da je pogodno i odgovaraćemo na pitanja američke strane. To se odnosi i na ljudska prava do obima predviđenog jedinstvenim dokumentima u tom i drugim sektorima i to će biti isključivo prema međunarodnom pravu", izjavio je Lavrov, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Šef ruske diplomatije naglasio je da Rusija nije saglasna da je vodi koncept svjetskog poretka kojem teže SAD i zapadne države.

Prema njegovim riječima, Moskva pažljivo prati šta se dešava sa američkim građanima uhapšenim i optuženim za učešće u nemirima 6. januara na Kapitol hilu u Vašingtonu, "jer se tamo dešava mnogo toga interesantnog, uključujući ljudska prava i prava na opoziciju, te zaštita interesa opozicije".

Predviđeno je da se ruski i američki lider sastanu u Ženevi 16. juna.