Lavrov: NATO ne bi dobio ništa članstvom Srbije

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ocijenio je da NATO, u pogledu bezbjednosti, ne bi dobio ništa ulaskom Srbije u tu vojnu alijansu.

Lavrov je za ruski "Komersant" rekao da NATO nije postigao ništa u oblasti bezbjednosti ni kada je Crna Gora ušla u tu organizaciju, te da ne bi dobio ništa ni kada bi joj se priključile Srbija i Sjeverna Makedonija, prenio je "Sputnjik".

"To znači da imaju samo jedan cilj, a to je da zaustave Rusiju i da to urade na agresivan način", dodao je Lavrov.

Osvrćući se na pitanje Kosova i Metohije u kontekstu priznavanja Abhazije, Južne Osetije i situacije sa Krimom, Lavrov je ukazao na to da Rusija nikoga ne primorava ni na šta, za razliku od Zapada, koji je izvršio pritisak na mnoge zemlje kako bi što prije bila priznata nezavisnost južne srpske pokrajine.