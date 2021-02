Lavrov: Ima razloga da se vjeruje da je slučaj "Navaljni" lažan

Moskva ima razloga da vjeruje da je incident s ruskim opozicionim liderom Aleksejem Navaljnim bio lažan, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa švedskom koleginicom An Linde.

"Što se tiče slučaja Navaljni, nisu nam dostavljene bilo kakve informacije koje dokazuju optužbe protiv ruskih vlasti", istakao je Lavrov, prenio je TASS.

On je istakao da ako optužite nekoga, onda treba da dokažete njegovu krivicu.

"A ako kažete: Neću vam ništa reći, jer je to tajna, imamo razloge da vjerujemo da je to lažno", dodao je on.

"Danas sam još jednom podsjetio švedsku stranu da, budući da je švedska vojna laboratorija izvršila analizu i javno su potvrđeni zaključci njemačkih stručnjaka, očekujemo da naše švedske kolege pokažu transparentnost i iskrenost u ovom slučaju", istakao je šef ruske diplomatije.