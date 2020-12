Lagala da uzima lijekove: Mentalno poremećena Albanka ubila djevojčicu (7)

Iako je bilo poznato da Skana predstavlja opasnost za djecu i medicinsko osoblje, lokalno osoblje koje je bilo zaduženo za nadzor nad Albankom nije bilo obavešteno. U petak je oslobođena otpužbi za ubistvo s predumišljajem, nakon što je tužilaštvo uvažilo ocjenu da nema realnih osnova da bude optužena za ubistvo s predumišljajem, piše Blic.

Skana je priznala krivicu za ubistvo zbog smanjene neuračunljivosti i presuda će joj biti izračena u utorak. Skana je ilegalno ušla u Veliku Britaniju 2014. i zatražila azil, tvrdeći da je žrtva trgovine ljudima. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prvi mah odbacilo zahtjev, ali je iz nepoznatih razloga promijenilo odluku i odobrilo joj boravak do decembra 2024, prenosi Dejli mejl.

Na sudu u Mančesteru rečeno je da je Skana priznala ljekarima da je lagala kada je rekla da je bila žrtva trgovine ljudima.

Police release picture of Eltiona Skana A public inquiry is essential 2014 arrived illegally - asylum claim rejected - leave to remain granted - Home Office refuse to say why Mental health services have a raft of questions to answer https://t.co/nZBzqhI8r6

Istraga je pokazala da je Skana ispoljavala paranoidno ponašanje u osam odvojenih slučajeva od avgusta do decembra 2019, između ostalog, “pretila je 13-godišnjoj djevojčici, vjerovatno nožem”, osim toga, njena sestra je “upozoravala osoblje” u ranoj fazi njene bolesti da odbija da pije antipsihotike.

Nakon što su joj promenili terapiju, dva puta nedjeljno je podvrgavana kontroli zdravstvenog osoblja, ali se sa tim naglo prekinulo sredinom decembra. Prestala je da koristi lijekove, a tokom tri mjeseca prije Emilinog ubistva bila je samo jednom na kontroli.

A woman who admitted killing 7 yr old Emily Jones in a Bolton park is found not guilty of murder after the prosecution dropped the charge - she will be sentenced for manslaughter next week. The court heard that Eltiona Skana was a paranoid schizophrenic. pic.twitter.com/0KJXAslzyu

— BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) December 4, 2020