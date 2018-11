Laburisti žele izbore ili novi referendum

Britanska opoziciona laburistička stranka založiće se za održavanje izbora ili novog referenduma ukoliko parlament odbije plan premijera Tereze Mej o "Bregzitu", rekao je danas portparol laburista Keir Starmer.

"Premijer je u ovom trenutku daleko od svog cilja. Ukoliko ne bude dogovora, pozvaćemo na opšte izbore", rekao je Starmer novinarima.

On je dodao da, ako se to ne desi, sve opcije moraju ostati na stolu, a to "uključuje i opciju izjašnjavanja naroda".

Komentarišući pozive na održavanje novog plebiscita, lider Laburističke stranke Džeremi Korbin izjavio je juče da je referendum već održan i da sada treba ujediniti narod.

Džastin Grining, bivši ministar obrazovanja u kabinetu Mejove, izjavio je da će britanski parlament odbaciti njen plan o istupanju iz EU i da glasači treba da dobiju novi referendum.

Grining je poznt kao pristalica ostanka Britanije u evropskom bloku.