Kurdi sa sjevera Sirije: Poštovaćemo primirje

Kao što je poznato nakon sastanka Redžepa Tajipa Erdogan i američkog potpredsjednika Majka Pensa dogovoreno je petodnevno prekid svih borbenih akcija na sjeveroistoku Sirije koje je pokrenula Turska.

- Spremni smo da poštujemo prekid vatre - kazao je Abdi.

Kao što je poznato, prekid vatre potvrdio je i turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušolu.

- Obustavljamo sve vojne akcije dok se Kurdi ne povuku iz regiona - kazao je Čavušolu.

Američki predsjednik Donald Tramp pozdravio je današnji dogovor i čestitao svim učesnicima.

- Milioni života su spaseni - kazao je Tramp.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019