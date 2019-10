U saopštenju Administrativne uprave sjeverne i istočne Sirije poziva se međunarodna zajednica da preuzme svoj dio odgovornosti, jer bi narod mogla da zadesi humanitarna katastrofa, javio je AP.

"Pozivamo naš narod svih etničkih grupa da se pomjeri u područje blizu granice sa Turskom, kako bi pružio otpor u ovom osjetljivom istorijskom trenutku", ističe se u saopštenju.

Turska se sprema za napad

Turska vojska priprema se za napad na kurdske borce u Siriji, koje Ankara smatra teroristima povezanim sa kurdskim pobunjenicima u Turskoj.

Visoki turski zvaničnik Fahretin Altun rekao je da će turska vojska zajedno sa savezničkim pobunjenicima "uskoro" preći u Siriju, a nakon što je predsjednik Donald Tramp najavio povlačenje američke vojske iz te oblasti.

"Turska vojska će zajedno sa Slobodnom sirijskom armijom uskoro preći tursko-sirijsku granicu", naveo je Altun, direktor za komunikacije u turskom predsjedništvu.

On je u autorskom tekstu za "Vašington post" pozvao međunarodnu zajednicu da se "okupi" iza Ankare.

Prema njegovim riječima, Turska želi da "neutrališe" sirijske kurdske borce na sjeveroistoku Sirije i "oslobodi lokalno stanovništvo od jarma naoružanih razbojnika", prenosi AP.

Ankara smatra kurdske borce u Siriji, koji su se zajedno sa američkim snagama borili protiv Islamske države, teroristima bliskim zabranjenim kurdskim pokretima u Turskoj.

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je u nedjelju, 6. oktobra, da će se američka vojska povući pred tursku ofanzivu.

Vašington je ovim potezom napustio sirijske Kurde, koji su dugo bili saveznici SAD u borbi protiv Islamske države.

"Turska nema zeleno svjetlo"

Republikanski senator Lindzi Grejem, blizak predsjedniku SAD Donaldu Trampu, upozorio je Tursku da "nema zeleno svjetlo" za vojnu operaciju na sjeveru Sirije.

Ova izjava dolazi nakon niza kontradiktornih poruka koje su proteklih dana slali američki zvaničnici.

Pentagon je ranije saopštio da još pokušava da odgovori Tursku od invazije na sjeveroistočni dio Sirije.

Američka vojna baza na sjeveru Sirije, nekoliko kilometara od turske granice, u potpunosti je napuštena, vidi se na snimcima agencije "Ruptly".

Kurdski borci, koji su ostali sami, nagledaju prazan objekat i iščekuju ofanzivu Turske.

Snimak prikazuje šta je ostalo od baze SAD u Tel Argamu, a RT navodi da sada izgleda kao "grad duhova".

Photos of the #US military base near #Tel_Abyad city after the withdrawal today early.#Syria #SDF #IS pic.twitter.com/oRl0pxJTHH

— الرقة تذبح بصمت (@Raqqa_SL) October 7, 2019