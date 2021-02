Kurc: Zaključavanje koje niko ne podržava nema smisla

Mjera zaključavanja koju ne podržava stanovništvo nema nikakvog smisla, istakao je austrijski kancelar Sebastijan Kurc pravdajući popuštanje korona mjera.

Kurc je, u intervjuu njemačkom "Bildu", rekao da se Austrija fokusirala na što masovnije testiranje.

Ukazao je da posmatranje samo broja infekcija nije dovoljno.

"Smatram važnim da se gleda na broj infekcija, ali samo to nije dovoljno. Bitno je uvijek i koliko se testira", poručio je Kurc.

On je ukazao da, ako se malo testira, onda ima i mali broj novozaraženih, ali to ne znači da je sve dobro.

"Ako se mnogo testira, onda se naravno pronađe i mnogo više asimptomatski oboljelih, nepoznati broj oboljelih postaje sve manji, ali broj registrovanih inficiranih raste", objasnio je Kurc.

Vlada Austrije, prema njegovim riječima, prije početka popuštanja mjera sagledala je broj zaraženih i "objektivnu situaciju".

"Objektivna situacija u Austriji bila je takva da je nakon šest nedelja zaključavanja ta mera izgubila svoje dejstvo. Ljudi su se sve manje pridržavali mera, a zaključavanje koje niko ne podržava nema smisla", dodao je on.

Kurc je rekao da sada, kao što se očekivalo, raste broj zaraženih.

"Otvaranjem imamo ponovo trend rasta, ali taj trend uravnio, i sporiji je nego u Irskoj ili Portigalu gdje je došlo do naglog rasta", dodao je on.

Kurc ukazuje da se novo zaključavanje nikada ne može isključiti, jer pandemija dolazi u talasima.

"Naravno sada dolazi do nas treći talas. To se ne može spriječiti. Ali pitanje je koliko će brzo rasti brojke. Ako uspijemo da broj raste, ali ne naglo, onda možemo korak po korak ići ka toplijem dijelu godine, u pravcu više vakcinacija i normalnosti", naglasio je on.

Kurc je ponovio i kritiku na račun Evrospke agencije za lijekove (EMA) zbog sporog odobravanja vakcina.

"Mislim da treba proces biti jednostavniji i brži. Imamo situaciju da se proces odobrenja u Velikoj Britaniji, Izraelu i SAD rješava u kratkom vremenskom periodu, a kod EMA to traje sedmicama", kazao je on dodajući da upravo toliko sedmica EU zaostaje za Velikom Britanijom.

Izrazio je nadu da će EMA barem kod odobravanja vakcine Džonson&Džonson biti brža, a i drugih vakcina.