Kuća strave: Hrvatica ubila troje svoje maloljetne djece

Scene u kući strave u ulici Burgess šokirale su ih, piše 24sata.

Tamo su pronađena tijela australske Hrvatice Katie (42), i njene maloljetne djece, Claire (7), Anne (5) i Matthewa (3). Istražioci su iznijeli više vreća dokaznog materijala, nakon čega je čišćenje doma trajalo nekoliko sati, prenosi Daily Telegraph Sidney.

Brojni prijatelji porodice, za koju kažu da su im se uvijek činili kao skladna, ispred kuće su ostavili cvijeće i svijeće, a među brojnim buketima našao se i jedan dirljivi dječji crtež koji prikazuje porodicu Perinović.

Tijela svoje supruge i djece našao je Tomislav Perinović (48), koji je došao kući iza podneva. Policija je njegov uznemirujući poziv primila u 12.20 sati, a čim su došli na mjesto zločina, priveli su ga u lisicama kao mogućeg osumnjičenog.

U četvrtak naveče, nakon što je ispitan, pušten je na slobodu. Ispitani su i brojni članovi porodice Perinović, prijatelji te komšije.

Kako se za sada vjeruje, Katie je prvo ubila svoju djecu izbovši ih kuhinjskim nožem, a potom je presudila i sebi.

Komšije koji su bili kod kuće u trenutku Tomova dolaska, Daniel and Vicky Schembri, kazali su kako je Tom zanijemio kada su mu policajci stavili lisice.

Dodali su da je izgledao iznimno uznemireno.

"Ovo mi je slomilo srce. Bili su dobri prijatelji, jako su se lijepo odnosili prema djeci", kazao je Daniel Schembri za Daily Telegraph Sidney.

Bob Hill, zamjenik načelnika tamošnje policije, kazao je kako će ova tragedija ostaviti velike posljedice u zajednici.

An unthinkable family tragedy in Melbourne is being treated as murder-suicide. Homicide detectives now believe Katie Perinovic killed her three little children before taking her own life as shattered neighbours shed new light on a troubled mother's mental health battle. #7NEWS pic.twitter.com/grd9hZCyDN

— 7NEWS Perth (@7NewsPerth) January 15, 2021