Krvave scene na ulicama Pariza: Demonstrantu granata raznijela ruku VIDEO

Jednom od demonstranata pokreta “Žuti prsluci” danas je u Parizu raznijeta ruka granatom, prenosi Sputnjik.

Kako javlja Sputnjikov reportersa lica mjesta, incident se dogodio u blizini Nacionalne skupštine u Parizu.

Looks like someone’s hand just got blown off at the yellow vests protest in Paris #yellowvests #GiletsJaune pic.twitter.com/FhuKXPEmqF — BSC (@bsc1899) 9. veljače 2019.

Današnji protest, 13. po redu, ubrzo nakon početka prerastao je u sukobe policije i demonstranata.

Prijavljeno je više okršaja “Žutih prsluka” i policije u kojima je korišćen suzavac, a društvenim mrežama kruže fotografije krvavih demonstranata uz komentare da je policija izuzetno brutalna.

Jedan od njih je čovjek koji zavijen glave i krvavog prsluka tvrdi da mu je povrede nanijela francuska policija.

Takođe, snimljene su i scene kada su se demonstranti obrušili na policiju, poput ove kada se jedan od njih zaletio i udario nogom u lice policajca koji se povlačio u tom trenutku, piše Blic.