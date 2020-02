Krv na sve strane: Policija krvnički pretukla navijača

Navijači se često znaju koškati jedni s drugima, a tako je i ovaj 16-godišnjak diskutirao sa protivničkim navijačem.

Iako je situacija izgledala bezazleno, jedan policajac napao je navijača sleđa i udario ga pendrekom po glavi, a on je pao kao pokošen.

Maloljetni navijač je i dobro prošao s obzirom na to da je završio samo s velikom rasjekotinom na glavi, jer bi ovakav udarac mogao imati i smrtan ishod.

Video je ubrzo postao viralan, a mnogi osuđuju policijsku torturu. Policija Južnog Jorkšira potvrdila je da je svjesna snimka i da je istraga u toku.

So this is the result of a serving Police officers GBH on a juvenile pic.twitter.com/uMtQZhaHH6

Get this shared about #barnsleyfc #swfc, @syptweet absolute disgrace!! Lad doesn’t look older than 16 and been smashed around head by an officer 🤯 pic.twitter.com/V5SaRm7pCN

— Caitlin (@caitlindenton01) February 8, 2020