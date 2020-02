Kruzer "Vorld drim" više nije u karantinu

Karantin je ukinut budući da je utvrđeno da niko od posade nije zaražen.

Lučki zvaničnik Leung Јiu Hon rekao je da su testovi na svih 1.800 članova posade završeni prije roka i da su svi negativni.

🇭🇰 3,600 passengers and crew members on #WorldDream cruise stranded in Hong Kong can finally leave ship after quarantine ends

🇭🇰 9日下午约5时半,#世界夢號 旅客獲准下船,陆续離開船艙,他们將分乘多輛免費接駁巴士,前往各區。

by 唐鑫#nCoV2019 #武漢肺炎

