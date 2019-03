Kruzer ostao bez pogona, zarobljeno 1.300 putnika! VIDEO

U saopštenju Pomorske službe Norveške saopšteno je da turistički brod struja nosi ka kopnu i da je posada poslala poziv za pomoć.

Brod pripada kompaniji "Vajking okean kruzes" koja je dio grupacije u vlasništvu norveškog milijardera Torstina Hagena.

Prema podacima objavljenim na internet stranici kompanije, brod može da primi 930 putnika.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X

— Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) March 23, 2019