Kristina je uvela novo pravilo u svom lokalu: "Nema razgovora o pandemiji"

Poruka iznad šanka, koju je okačila Italijanka Kristina Matioli, privukla je pažnju cijelog svijeta.

Naime ona je u svom baru uvela restrikciju da je strogo je zabranjeno pričati o korona virusu i zaključavanju.

U malom baru na periferiji Rima, menadžerka Kristina Matioli se nada da će gostima pružiti kratak predah od pandemije dok piju kafu, piše italijanski “Lokal”.

– Mjesecima razgovaramo o istome, bar da kafu popijemo na miru – rekla je Kristina Matioli, menadžerka "Filing bara".

Kao prva evropska zemlja pogođena epidemijom, Italija se duže od ostalih borila s kovidom i živjela u blokadi. Poslije blokade život se gotovo normalizovao, a onda je opet usljedilo zatvaranje. Zato Kristina kaže da ljudi uz kafu treba da se opuste.

– Nije riječ o poricanju ili nerazumijevanju poteškoća kroz koje svijet prolazi, već samo o tome da treba predahnuti – istakla je Kristina.

#BarFeeling, on the outskirts of #Rome, has a new rule: no talking about #coronavirus! They even offer a few suggestions: #Gossip, #Culture, and #GrandeFratelloVip2020 (Italy's #BigBrother). Customers say they love it. That's Cristina Mattioli in the photo, via @Agenzia_Ansa. pic.twitter.com/S8nv0YpbIX

— Eric J. Lyman 🇺🇸🇩🇴🇮🇹 (@EricJLyman) November 18, 2020

Većina posjetilaca bara pozdravila je poruku menadžerke i istakla da je njena ideja odličan odgovor na pritisak epidemije.

– Dosadilo nam je da pričamo o kovidu, ne možemo to više da izdržimo, kuda god da odemo, razgovaramo samo o koroni. Želim da s društvom razgovaram o nečemu drugom: o vremenu ili poznatim ličnostima – istakao je stalni posjetilac kafića.

Gosti su opterećeni tom temom čak i u kafiću, moraju da dezinfikuju ruk,e a maske mogu da skinu samo kada jedu i piju. Kafić se, prema odluci vlade, zatvara u 18 časova. Zato, da bi ljudima skrenula pažnju, Kristina je postavila još jedan natpis koji nudi ideje za razgovor, s temama iz istorije i kulture.

– Bravo, Kristina zna šta je danas neophodno – podržao je inicijativu frizer Mauricio, koji je redovni posetilac kafića.

– Ideja se dopala i vlasnici jednog kafića u Trentinu (u sjevernoj Italiji) pa me je pitala za dozvolu da je sprovede u djelo – zadovoljna je Kristina Matioli.