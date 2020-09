Krenuli na utakmicu pa završili u rijeci: Poginulo osam fudbalera nakon slijetanja autobusa u rijeku

Mališani iz Gane pošli su na registraciju pred novu fudbalsku sezonu, a na putu do FS Gane njihov autobus sleio je sa puta, pravo u rijeku Ofinso.

Kako je Fudbalski savez Gane objavio, preminulo je osmoro djece od 12 do 15 godina.

Na drušvenim mrežama kruži video snimak izvlačenja preminule i povrijeđene djece iz kombija, upozoravamo vas, snimci nisu za one sa slabijim stomakom.

Ghana FA delegation to hit Offinso On Sunday to mourn with families of departed juvenile footballers - https://t.co/Ju8te9iLCP pic.twitter.com/O3Pk6CxdQ0

— Rickyben Opoku Anarfi (@KokortohGH) September 20, 2020