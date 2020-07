Kraj drame u Kijevu: Predsjednik ispunio čudan zahtjev otmičara

Neposredno nakon obraćanja Zelenskog napadač je oslobodio troje talaca, a ubrzo poslije toga i ostale.

Prema navodima agencija, policija je uhapsila napadača.

Otmičar je ranije bacao petarde sa prozora i pokušavao da obori policijski dron koji je kružio oko vozila.

Ukrainian police officials confirm scene in video below. The bus hijacker tried to shoot down a police drone flying above the bus and then tossed a grenade at it that exploded nearby. Nobody injured. pic.twitter.com/EcV5T03xCd

Napadač je nešto ranije upao u autobus u kojem je bilo deset do 20 putnika. On je rekao da se zove Maksim Plohoj i vjeruje se da je naoružan bombama i automatskim oružjem i da je u blizini postavio minu koju može aktivirati daljinskim upaljačem.

Development in Lutsk: Ukraine President Zelensky’s office tells me he spoke to the bus hijacker by phone and gave into one of his demands: he posted a video telling everyone to watch this film 👉https://t.co/12vsyESHXk Then the hijacker released three hostages. https://t.co/bWjFAIU71K pic.twitter.com/mA6QeZxqUe

