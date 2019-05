Kosačov: Usijane glave treba da znaju - Moskva je uz Srbiju

Jedina šansa da se ohlade usijane glave u Prištini i ne dozvoli scenario rješavanja kosovskog pitanja silom, jeste svijest da je Srbija u stanju da se odbrani, ali i da, u slučaju zaoštravanja situacije, neće ostati sama jer će Rusija ostati njen pouzdan strateški partner, izjavio je ruski senator Konstantin Kosačov.

"Svjedoci smo da SAD aktivno drže stranu Prištini i time provociraju scenario primjene sile i propast političkog dijaloga. Nadam se da u evropskim prijestonicama vide tu tendenciju i da će ta zabrinutost prije ili kasnije konsolidovati evropsku poziciju, a da će se Rusija, Pariz, Berlin i drugi na kraju saglasiti da nema druge varijante rješavanja kosovskog problema osim onog u skladu sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN, sa osloncem na Ustav Srbije", rekao je Kosačov.

On je za "Sputnjik" izjavio da računa na to da će dodirne tačke između Moskve, Berlina, Pariza i Beograda ubuduće biti sve brojnije.

Kosačov smatra da Beograd i Priština treba da razgovaraju bez posrednika, što je i logika Rezolucije 1244, te da nikakva treća strana ne treba da prisvaja neka izuzetna ovlaštenja u tom procesu.

"Ako se to bude desilo, ako Amerikanci pokušaju da iskoriste tu pseudolojalnost Prištine za vlastite interese, to neće biti od pomoći. Rusija je zainteresovana da se proces nastavi i da Beograd i Priština postignu obostrano prihvatljive sporazume. Taj proces ćemo svakako biti spremni da pomognemo, ali nikada nećemo nametati svoju tačku gledišta", rekao je Kosačov.

Reagujući na upozorenje ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da Srbiju u naredna dva mjeseca očekuje veoma snažan pritisak, Kosačov kaže da ta informacija za Rusiju nije nova, te da se pritisak na Srbiju vrši niz godina i da je to politika "štapa i šargarepe".

"Srbiji, izgleda, obećavaju neke povlastice, popuštanja na evropskom putu ako okrene leđa Rusiji. Zahvalni smo rukovodstvu Srbije što sve te pokušaje glatko odbija. Nikada nismo tjerali Srbiju da bira - sa nama ili s nekim drugim. To bi bilo nepristojno prema našim srpskim prijateljima. A to pokušavaju da rade partneri Srbije sa Zapada", rekao je on.

Kosačov naglašava da NATO, bez sumnje, ima pretenzije prema Srbiji - minimum je da je uključi u zonu svog isključivog uticaja, a maksimum da je natjera da odustane od politike neutralnosti i uđe u taj vojni savez.

"Ako ne griješim, to je u direktnoj suprotnosti sa raspoloženjem u srpskom društvu, što bilo koja zemlja ili vojni blok treba da uzmu u obzir", rekao je Kosačov.

On ističe da Rusija uvijek poštuje pravo drugih naroda na svoj izbor, ali ga ne poštuju NATO zemlje koje žestoko pokušavaju da uvuku Srbiju u zonu svog uticaja.

"I ovdje želim Srbiji istrajnost, hrabrost i razumijevanje šta su tačno njeni nacionalni interesi, a uvjeren sam da je to da ostane neutralna i da razvija normalne odnose sa svim zemljama sa kojima želi", kaže Kosačov.

Kosačov, koji će danas u Beogradu prisustvovati manifestaciji "Besmrtni puk", ističe da je smatrao važnim da na Dan pobjede bude u Beogradu.

"Vrlo je bitno tog dana znati da je to zajednička pobjeda i da svima pokažemo da naše zemlje objedinjuje, ne samo prošlost, već i sadašnjost i budućnost", rekao je Kosačov.