Korona žurka traje već tri dana: Policija intervenisala, ljudi odbijaju da odu!

Događaj koji se odražava u skladištu u Lieronu blizu Rena u Bretanji, počeo je u četvrtak i još uvijek traje.

Određeni broj gostiju došao je iz Velike Britanije i Španije, saopštila je policija. Prisutni su se sukobili sa policijom, zapalivši automobil i bacajući predmete na policajce koji pokušavaju da zaustave događaj. Najmanje tri policajca su povrijeđena, prenosi Bi Bi Si.

🇫🇷 A #newyeareve #raveparty took place in #Lieuron (Bretagne). Around 2000 participants. The party was still going on this morning after 10 a.m which is the timing of this vid. Did I have to mention if this party was legal or not ? pic.twitter.com/PTwR69wtmA

— Based France Poland #BabiesLivesMatter (@from_based) January 1, 2021