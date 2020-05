Korona je u Americi postala najunosniji biznis, bolnice zarađuju ogorman novac

Sjedinjene Američke države se već više od dva mjeseca bore protiv korona virusa. Ova tvrdnja stoji u svim tamošnjim medijima, ali istina je izgleda, potpuno drugačija.

Siniša Nešić živi u Los Anđelesu već pet godina i otkrio je za Novosti kako je korona zapravo postala najunosniji biznis koji Amerika ne pamti.

- Tačno tako, korona virus je postala ozbiljan biznis ovde - rekao nam je ovaj rođeni Beograđanin. - Dnevni boravak u bolnicama za zaraženu osobu iznosi 19.000 dolara. Ako uzmete u obzir da osobe koje dospiju na respirator moraju da budu hospitalizovane bar tri nedjelje doćićete do sume od 399.000 dolara. Ono što bolnice masovno rade je da prijavljuju svaku smrt kao da je od virusa korone, a zapravo ljudi umiru od različitih oboljenja. Iza svega toga stoje pare. Bolnica prijavljuju i one koji su umrli od infarkta, od moždanog udara ili karcinoma kao da su imali korona virus. Razlog za to je to što bolnica od države za svakog preminulog od kovida-19 dobija 15.000 dolara.

Porodice zaraženih pacijenata je na velikim mukama, jer svako od njih može svakog trenutka postati veliki dužnik prema državi.

- Ukoliko oboljela osoba ne može da plati liječenje, država mu odmah stavlja hipoteku na stan, kola ili imovinu, a ako se dogodi da ta osoba umre dug prelazi na rodbinu. Zbog toga moji prijatelji bukvalno "čupaju kosu s glave".

Istina, situacija u Los Anđelesu nije toliko dramatična kao u Njujorku, a posljednjih dana se pojavila vijest da virus "kosi" u Južnoj Americi. Nošenje maski na ulicama je obavezno.

- Nosim masku gdje god da izađem jer su kazne prevelike. Policija zaustavlja čak i ljude koji je imaju kako bi možda mogli da ipak napišu neku kaznu. Ameriknci su očajni zbog toga. Jer sa svih stana imaju prevelike rashode. Pet godina živim ovdje i ovakav bezobrazluk još nisam vidio.

Prema posljednjim informacijama Amerika ima 1,69 miliona oboljelih, 340 hiljada izliječenih, a preminulih 98.216.