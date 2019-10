Korbin optužio Trampa: Hoće da se miješa u izbore u Velikoj Britaniji

Tramp je prethodno rekao da bi Korbin, ako bi postao premijer, bio "tako loš" za Britaniju.

- Tramp se pokušava miješati u izbore u Velikoj Britaniji da bi njegov prijatelj Boris Džonson bio izabran - naveo je Korbin na Tviteru.

Donald Trump is trying to interfere in Britain’s election to get his friend Boris Johnson elected.

It was Trump who said in June the NHS is “on the table”. And he knows if Labour wins US corporations won’t get their hands on it.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 31, 2019