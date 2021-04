Kopali temelje za zgradu, pa pronašli ćup sa zlatom: Ali, blago pripada državi

Parcela, koju je građevinsko preduzeće prekopavalo uoči izgradnje u selu na jugu Indije, skrivala je posudu sa dragocjenostima među kojima se nalaze zlatni i srebrni ukrasi i drugi predmeti, prenosi Indipendent, piše RTS.

Blago je otkriveno u četvrtak, u selu Pembarti u indijskoj državi Telangani, kada su radnici naišli na metalni lonac dok su kopali i pravili prostor za temelj građevine.

Neobičan prizor zbunio je radnike i izazvao histeriju među seljanima koji su počeli da se okupljaju na parceli u vlasništvu građevinskog preduzimača Metua Narsime.

Mještani, koji vjeruju da su ukrasi darovi boginji u hramu koji je u prošlosti postojao na tom mjestu, počeli su da drže molitve, pale štapiće od tamjana i donose cvijeće.

U pronađenom bakarnom loncu bilo je oko 189,8 grama zlata, 1,72 kilograma srebrnih ukrasa, rubin težak 6,5 grama, zajedno sa ostalim antikvitetima, izvijestio je The News Minute, pozivajući se navode nadležnih službi.

