Konte: Moguć jak uticaj epidemije na ekonomiju

Uticaj epidemije Kovid-19 na ekonomiju mogao bi biti veoma jak, izjavio je premijer Italije Đuzepe Konte.

On je rekao da se trenutno može izračunati samo to da će doći do negativnog uticaja na ekonomiju, ali da se još ne može predvidjeti šta će se dogoditi.

"Ekonomski uticaj mogao bi biti veoma jak", upozorio je Konte.

Italija pokušava da se izbori s najvećim širenjem zaraze u Evropi, a epicentri širenja virusa korona u zemlji su regije Lombardija i Veneto, industrijska i finansijska središta ove države.

Do sada je u Italiji od oboljenja Kovid-19 preminulo sedmoro ljudi, a zaraženo je više od 220.