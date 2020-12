Ko su najmoćniji ljudi Evrope, a ko ometači i sanjari

Briselski Politiko navodi da je u vrhu liste najmoćnijih u Evropi bila i ostala njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je tokom 16 godina vladavine bila stabilna ruka kroz niz kataklizmi, od velike recesije i krize evrozone do pandemije koronavirusa.

Dodaje se da kao što nema adekvatnu zamjenu u Evroopi, nema je ni u Njemačkoj i da se pretpostavlja da će nakon njenog odlaska u Berlinu da se pojave novi igrači poput Zelenih, ali i da će populisti ostati u Bundestagu.

Politiko zaključuje da Merkelova vjerovatno nije pomijerila Evropu napred, ali ju je držala na okupu.

Lista podijeljena je u tri kategorije lidera - ljudi od akcije, ometači i sanjari.

Prvi na listi ljudi od akcije je italijanski premijer Đuzepe Konte, a briselski list ga je označio kao čovjeka koji neće dozvoliti da Italija, koja je suviše velika, propadne.

Za njega se navodi da je čovjek koji se na unutrašnjem planu nosi sa nestabilnom koalicijom i napadima ambicioznih desničara, dok na polju strane politike mora da uvjeri EU da će uspjeti da sastavi finansijski akt.

The first 24 in our #POLITICO28 class of 2021 are out! POLITICO 28 is our annual ranking of the most powerful people in Europe. Click here to read more, and to watch the unveiling live at noon CET. >> https://t.co/O1oXF29WXy

— POLITICO Events (@EventsPOLITICO) December 7, 2020