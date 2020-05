Ko je bez maske plaća 49.000 evra ili ide na 3 godine u zatvor

Oni koji to ne budu poštovali biće kažnjeni sa maksimalno 200.000 rijala (49.000 evra), prenosi Gardijan.

Prekršioci bi takođe mogli biti zatvoreni do tri godine, navodi se u saopštenju na Tviter nalogu Ministarstva.

U saopštenju se dodaje da će od ovog pravila biti izuzete jedino osobe koje su same u vozilima.

Katar je objavio vijest o 1.733 nova slučaja korona virusa u poslednja 24 sata, a ukupno ima 28.272 slučaja i 14 umrlih.

