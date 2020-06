Ko je afroamerička konzervativka: Video u kojem napada Džordža Flojda pogledalo 90 miliona ljudi

Za razliku od ranijih slučajeva policijskih i drugih ubistava Afroamerikanaca koji su odjeknuli u javnosti, rijetko ko je napadao samog Flojda i tvrdio da je sam kriv što ga je policajac koljenom na vratu gnječio gotovo devet minuta, od čega je na kraju preminuo.

A onda je kontroverzna afroamerička konzervativka Kandes Ovens objavila video u kojem se obračunava s ubijenim Flojdom, odnosno s aktivistima koji su, po njenom mišljenju, pretvorili Flojda u svog junaka i mučenika svog pokreta, poznatog pod imenom Black Lives Matter ("crni životi vrijede").

Ovens je u svojoj videoporuci opravdala ubojstvo Flojda, koji nije bio naoružan, a u trenutku kad ga je policajac prignječio koljenom ležao je na tlu, s rukama vezanim lisicama na leđima.

-Zbog bilo kojeg razloga u posljednjih pet-šest godina postalo je pomodno za nas (Afroamerikance) da pretvaramo kriminalce u heroje preko noći. To je nešto što je po meni vrijedno prezira - rekla je Owens u videu.

- Džordž Flojd nije bio divna osoba - dodala je nabrajajući zatim njegov kazneni dosje, koji uključuje nekoliko presuda za posjedovanje manjih količina kokaina i dvije oružane pljačke, od kojih je potonja uključivala provalu u kuću i prijetnju trudnoj ženi, također Afroamerikanki, pištoljem. Za svako od ovih kaznenih djela odslužio je nekoliko mjeseci ili nekoliko godina zatvora.

Ovens zatim tvrdi kako je očito da Flojd nije okrenuo "novu stranicu u životu", kako su neki mediji predstavili, iako je posljednji put u zatvoru bio 2014., i to jer je "imao drogu kod sebe, koristio je krivotvorene novčanice i bio je nafiksan" fentanilom, što je sintetička verzija heroina, i metamfetaminom.

Confession: #GeorgeFloyd is neither a martyr or a hero. But I hope his family gets justice. https://t.co/Lnxz0usrp5

— Candace Owens (@RealCandaceO) June 3, 2020