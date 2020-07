Klizište zatrpalo rudnik: Pronađeno najmanje 113 tijela

Spasioci i dalje tragaju za ljudima koji su nestali u rudniku u oblasti Hpakant u državi Kačin. Talas blata koji se pokrenuo poslije jake kiše zahvatio je ljude koji su sakupljali ukrasno kamenje, saopštila je vatrogasna služba.

Mjanmar je najveći svjetski izvoznik žada, ali se u njegovim rudnicima često dešavaju nesreće, prenio je Bi-Bi-Si.

Policija je objavila da pojedini nisu poslušali jučerašnje upozorenje da ne rade u ovom području poslije kiše, uz napomenu da je savjet spasio mnoge živote.

Myanmar: At least 113 die in jade mine landslide | Newshttps://hamaratimes.com/myanmar-at-least-113-die-in-jade-mine-landslide… pic.twitter.com/cawlIBtWDM

— hamaratimes (@hamaratimes) July 2, 2020