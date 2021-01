Očekuje se da će biti postavljeno još 5.000 soba.

Veliki izolacioni centar je postavljen na mjestu fabrike koja se nalazi izvan grada.

Svaka prostorija ima 18 kvadrata, a opremljena je krevetom, električnom grejalicom, lavaboom i toaletom, a dostupna je i wi-fi mreža.

On January 14, the construction of the first batch of 1300 isolation houses in nangong city, Hebei Province, was completed. The house is equipped with heating equipment, new bedding, toilet and hot water kettle. It is understood that the city plans to build 6 isolation houses, pic.twitter.com/fJInBAZWsu

