Kinez posato starješina plemena u Nigeriji VIDEO

Dobio je titulu emira distrikta Dživa u nigerijskog prestonici Abudži zbog doprinosa razvoju infrastrukture u toj afričkoj zemlji.

Naime, proteklih devet godina Kong Tao je radio u Nigeriji na izgradnji puteva i željeznice, a u međuvremenu je postao generalni menadžer kineske građevinske firme "Čajna sivil endženiring" u ovom afričkom sektoru.

U Abudži su proteklih godina izgradili dva važna puta, dvije pruge, a podigli su i tri zgrade za jednu školu i fudbalski teren za jedno selo.

Emir Alhadži Idris Musam je zato želio da zahvali Kinezu na poseban način i tako dodatno učvrsti prijateljske veze dvije zemlje

Iako se Kong neće direktno mješati u pitanja lokalnog stanovništa, titula koju je dobio je doživotna.

On nije prvi Kinez koji je u Nigeriji dobio titulu emira, odnosno, starješine plemena. U decembru je Li Manhu (27) nagrađen za gradnju mosta koji je spojio Nigeriju i Kamerun.

Congrats! Kong Tao, a 34-yr-old from China, was made a Nigerian tribal chief last month for his contributions to local infrastructure development, nine years after he was sent to work on a local railway construction project in Nigeria’s capital, Abuja. pic.twitter.com/erGa9YReVg

— People's Daily, China (@PDChina) May 8, 2019