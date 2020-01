Kineskinja zaražena koronavirusom se porodila: Objavljen snimak iz sale, doktori u zaštitnim odijelima

Kako se vidi na snimku, dete je nakon rođenja odneseno na dalja ispitivanja.

Na snimku se vidi da se četvoro doktora nalaze u zaštitnim odelima, a za ženu je gotovo sigurno da je zaražena koronavirusom koji je počeo da se širi iz grada Vuhan u toj provinciji.

Welcome to the world little one! A 28-year-old woman who is highly suspected to have the #WuhanCoronavirus gave birth to a baby in Hubei Province, the epicenter of the outbreak, on Chinese #NewYearsEve. pic.twitter.com/rPIYTC2Ibz

— Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2020