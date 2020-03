Kineski stručnjak došao pomoći Italiji, ostao zgrožen onim što je zatekao: "Kako se to ponašate?"

Sun Shuopeng održao je konferenciju za medije na kojoj je žestoko kritikovao ponašanje Italijana.

"Ne znam što vi mislite, kako se to ponašate?" kazao je na konferenciji.

"Situacija u Lombardiji sada je ista kao što je bila u Vuhanu prije dva mjeseca", kazao je.

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde

— TIME (@TIME) March 20, 2020