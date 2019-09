Kineski ratni brodovi okružili američki nosač aviona

Portparol Ministarstva nacionalne odbrane Kine Žen Guoćang je, komentarišući ove snimke, naveo da je Vašington poslao nosač aviona da bi demonstrirao silu i povećao militarizaciju Јužnog kineskog mora.

USS Ronald Reagan aircraft carrier and some unidentified warships were seen sailing in the area north-east of Spratly Islands in the South China Sea on September 28. pic.twitter.com/eQNOBku8eV

— Duan Dang (@duandang) September 28, 2019