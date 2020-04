Kina ne pristaje na međunarodnu istragu porijekla virusa korona

Kina je odbacila zahtjeve za sprovođenje nezavisne međunarodne istrage o porijeklu novog virusa korona koji se iz te zemlje raširio po svijetu.

Diplomata Kine u Velikoj Britaniji Čen Ven rekla je za Bi-Bi-Si da su takvi zahtjevi “politički motivisani“ i da bi njihovo ispunjenje skrenulo “ne samo pažnju nego i resurse“ Kine s borbe protiv korona virusa.

- To je politički motivisana inicijativa, mislim da niko ne može da pristane na to. To nikom ne bi donijelo ništa dobro - kazala je Čen.

Ona je navela da ima puno glasina o porijeklu korona virusa, i ocijenila da su takve dezinformacije opasne.

Gotovo od početka epidemije postoje pozivi da se međunarodnim istražiteljima omogući ulazak u Kinu da utvrde kako je počela zaraza korona virusom.

Informacija o porijeklu novog korona virusa i o tome kako se prvobitno proširio mogla bi da pomogne zemljama koje se bore protiv bolesti kovid-19, navodi Bi-Bi-Si.

Pretpostavlja se da je zaraza korona virusom potekla s pijace iz kineskog grada Vuhana na kojoj se prodaju razne životinje.

EU je nedavno optužila Kinu, i u još većoj mjeri Rusiju, za širenje dezinformacija o zdravstvenoj krizi izazvanoj širenjem virusa.

Predsjednik SAD Donald Tramp često napada Kinu zbog njenog odnosa prema epidemiji korona virusa, dok je savezna američka država Misuri tužila kinesku vladu, optuživši je da je premalo učinila na sprečavanju širenja virusa.

Naučnici uglavnom odbacuju spekulaciju da je korona virus napravljen u laboratoriji instituta za virologiju u Vuhanu.