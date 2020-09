Kimovi vojnici surovo pogubili južnokorejskog zvaničnika: Upucali ga, polili benzinom i zapalili

Ministarstvo tvrdi da su sjevernokorejski vojnici čovjeka koji je nestao sa patrolnog broda nedaleko od granice i zatim pronađen u sjevernokorejskim vodama ubili vatrenim oružnem, a zatim polili benzinom i zapalili.

To je, kao se navodi, zaključeno na osnovu "različitih obavještajnih podataka".

Pjongjang nije komentarisao te navode.

Seul navodi da je zvaničnik radio u odjeljenju za ribolov i da je bio na patrolnom brodu 10 kilometara od granice sa Sjeverom, kada je nestao u ponedjeljak.

