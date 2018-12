Kim širi raketnu bazu, snimci dokaz

To pokazuje da diplomatski razgovori sa SAD-om nisu učinili mnogo u sprečavanju Kim Džong Una da masovno proizvodi i raspoređuje nuklearne bojeve glave, navodi se.

Na satelitskim snimcima može se vidjeti da je raketna baza i dalje aktivna i da se kontinuirano nadograđuje, što potvrđuje da Vašington i Pjongjang nisu postigli mnogo po pitanju denuklearizacije uprkos pet mjeseci pregovora.

Iako je baza već dugo poznata američkim obavještajnim agencijama, slike otkrivaju izgradnju novih objekata koje ranije nisu identifikovani.

Nova raketna baza predstavlja pretnju za SAD zbog svoje jedinstvene lokacije, gdje bi SAD bile direktno na udaru, prenosi CNN.

Tramp je često posljednjih mjeseci govorio o odsustvu testova balističkih raketa u Sjevernoj Koreji, što bi trebalo da bude znak diplomatskog napretka.

Takođe je smatrao da Kimova ponuda demontaže nekih objekata za testiranje signalizira da je lider Sjeverne Koreje ozbiljan po pitanju denuklearizacije.

Da podsjetimo, tokom samita u Singapuru ovog ljeta, Tramp i Kim su dogovorili sporazum, u kojem su se dvojica lidera obavezali na izgradnju "trajnog i stabilnog mirovnog režima na Korejskom poluostrvu", kao i "rad na potpunoj denuklearizaciji poluostrva".

JUST IN: #2Investigates obtains new satellite pictures of active North Korean missile sites proving it's not only operating & expanding a known base, but uncovering another unknown site that is continuously growing! (via @MIIS) #NorthKorea pic.twitter.com/ouiZe0MXFx

— Brooks Jarosz (@BrooksKTVU) 6. prosinca 2018.