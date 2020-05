Kim ima dvojnika: Isplivale fotografije koje dokazuju tačnost informacije

Lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un nedavno je snimljen kako razgovara sa dvojicom dvojnika obučenim identično kao i on u crnim odjelima.

Ovaj video predstavlja najočigledniji dokaz da Kim koristi dvojnike.

Video je isplivao u javnost nakon što je Kim gotovo tri nedjelje "nestao" usred spekulacija da li je preminuo ili je teško bolestan, prije nego što se iznenada pojavio tokom posjete fabrici đubriva u Severnoj Koreji, čime su odagnane sedmice glasina o njegovom lošem zdravlju.

Aktivistkinja za ljudska prava Dženifer Zeng uočila je, međutim, različitosti među nedavnim i starijim fotografijama Kim Džong Una.

- Da li je Kimovo pojavljivanje 1. maja pravo? - zapitala se ona na Tviteru.

- Pogledajte četiri stvari. Zube, uši, kosu, sestru!? - poručila je ona.

Analitičari tvrde da postoje suptilne razlike u zubima, na nosu, borama, crtama kose i ušima koje pokazuju da Kim koji se nedavno slikao nije pravi Kim.

Na slikama od prije dvije godine se vide Kimovi dvojnici koji su zajedno sa njim nadgledali lansiranje rakete Hvasong-14.

Bilo je, takođe, tvrdnji da je Kim možda lažirao vlastitu smrt kako bi otkrio izdajnike, navodi list.

Prema nekim teorijama, njegov dvojnik je nedavno slikan zbog Kimovog lošeg zdravlja ili čak i smrti.

U međuvremenu, drugi su se pitali nije li on iskoristio svoje odsustvo za period oporavka nakon plastične operacije, koje bi objasnile očite razlike na njegovom licu.

The Kim Jong that reappeared after more than a month seems to be a duplicate.

More of old and new photos "Kim Jong-un" to compare.

What do you think?

Is he the real Supreme Leader of North Korea Kim Jong-un? #Kim #KimJungUn #KimYoJong pic.twitter.com/1n9lk5IQS6

— Divakar Shukla (@divakarIndia) May 3, 2020