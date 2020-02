"Kijara" je toliko snažna da mijenja pravac vodopada

Na video-snimku koji je objavio Rojters vidi se kako voda usljed snažnog duvanja vjetra umjesto da pada, ide u potpuno suprotnom pravcu.

Oluja "Kijara" donijela je Škotskoj nalete vjetra i do 156km/h, a jaka kiša i vjetar će se u pojedinim dijelovima nastaviti i u ponedjeljak, prenosi Skaj njuz.

"Kijara" je tokom prošle nedjelje u Evropi odnijela nekoliko života. Bili su otkazani letovi, vozovi, a dosta domaćinstava bilo je i bez struje.

WATCH: A waterfall in Scotland called Jenny's Lum appeared to flow upward due to high-speed winds from Storm Ciara pic.twitter.com/igoTzZFeS8

— Reuters (@Reuters) February 16, 2020