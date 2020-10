Katastrofalni prizori iz Grčke: Zemljotres napravio ogromnu rupu na crkvi

Uspenska crkva u Neo Karlovasiju na grčkom ostrvu Samos djelimično se urušila, a šokantne fotografije sa lica mjesta pokazuju ogromnu rupu na građevini.

Ljudi su u panici i izletjeli su na ulice - rekao je zamjenik gradonačelnika Đorđos Dionisijus.

On je potvrdio da su brojne građenive oštećene.

Major flooding in Vathy town, Samos after tremor, 7.0 on the Richter scale, emergency services called #vathy #earthquake pic.twitter.com/fwYJIbyDSP

— Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020