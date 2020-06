Kataijeva žena izazvala rasistički skandal u SAD: Oglasili se igrač i klub, navijači ga teraju

Ona je objavila skandalozne poruke na Instagramu, kada se svijet ujedinio u borbi protiv rasizma. Pozivala je na ubistvo ljudi koji protestuju, nazivala ih g**nima, što nije prošlo neprimjećeno u Aleksandrovom klubu, Los Anđeles Galaksiju.

Iz kluba su saopštili da su svjesni šta je učinila i da su u pitanju rasistički i nasilni komentari, a 4. juna će se održati i sastanak sa Kataijem zbog komentara njegove supruge. Tek će se razmotriti naredni koraci, ali navijači su već osuli paljbu i traže raskid ugovora.

Oglasio se i bivši fudbaler Crvene zvezde, velikim izvinjenjem i saopštenjem.

A statement from the LA Galaxy on Tea Katai. pic.twitter.com/tfGDMUomIo

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 4, 2020