Karleuša izvrijeđala Bajdena: Zbog njegovih prijedloga djeca u Beogradu su vrištala

Belgrade is my hometown and I was in shelter with other INNOCENT women and children terrified and screaming because of your “suggestions” 💣 #stupidmotherfckr (A pošto vidim da mojim pratiocima iz BiH nešto nije jasno, pojasniću-KAKO SAM UVEK BILA JASNA I GLASNA U OSUDI AGRESIJE I ZLOČINA koje ste vi doživeli, tako sam LOGIČNO i protiv bombi koje su padale na moj grad! AKO JE NEKOM OK ŠTO JE BEOGRAD SA MILIONIMA NEDUŽNIH LJUDI BIO BOMBARDOVAN, TAJ JE ZLO GOVNO KAO I ONI KOJI SU PUCALI NA SARAJEVO ILI BILO KOJI DRUGI GRAD)

A post shared by JELENA KARLEUŠA (@karleusastar) on Nov 7, 2020 at 1:20pm PST