Kamion udario dva učesnika Parade ponosa u Majamiju, jedan mrtav

Tokom subotnje Parade ponosa u Majamiju jedan kamion je udario dva pješaka, usmrtio jednog, a povrijedio drugog, saopštila je lokalna policije.

"Oba muškarca su odvedena u zdravstveni centar Brovard, gdje je jedan podlegao povredama", izjavila je detektivka policije Fort Loderdejla, Ali Adamson na konferenciji za novinare, izrazivši uvjerenje, na osnovu ljekarskih izvještaja, da će druga žrtva preživjeti, prenio je CNN.

DEVELOPING: One person was killed and another injured after two people were hit by a truck at a South Florida gay pride march on Saturday evening. The driver was taken into custody, according to @ABC News’ Miami ABC affiliate WPLG. https://t.co/gzk5VVTvZO — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 20, 2021

Adamsonova je potvrdila i da FBI pomaže u istrazi, ali je odbila da kaže da li istražitelji vjeruju da je incident bio namjerno izazvan.

1 Dead, 2 Hospitalized After Truck Drives Into Parade Participants At Stonewall Pride Parade In Wilton Manors – CBS MiamiMayor Falsely Calls It Terrorism#WiltonManors https://t.co/pXEVCYb7iu — Consultant 😷🇺🇸 (@Lipstay) June 20, 2021

"Za sada procijenjujemo sve opcije", rekla je detektivka Adamson i dodala da su sve mogućnosti otvorene.

🏳️‍🌈 The Stonewall Pride Parade begins in 10 minutes. Please clear the parade path and get your spot to watch the festivities. 🏳️‍🌈Remember, if you See Something - Say Something.❤️🧡💛💚💙💜🖤🤍🤎#WMPD4ALL #Togetherwearebetter #PrideMonth #LoveisLove #LOVEWINS #WMPDPride pic.twitter.com/ImseJngvLD — wmpd411 (@WMPD411) June 19, 2021

Na video snimku lokalne TV VPLG koji je prikazao CNN nedugo nakon incidenta, vidi se kako je jedna muška osoba sprovedena u pritvor, ali Adamsonova nije željela da potvrdi da li je to bio osumnjičeni za nesreću.