Izvori tvrde da su migranti koji su nađeni mrtvi bili "goli ili sa vrlo malo odjeće". Takođe, vjeruje se da su žrtve lupale na vrata i dozivale u pomoć, kao i da su na ustima imali pjenu kada su pronađeni.

Prvobitno je objavljeno da su svih 39 žrtva bili Kinezi, ali sada se vjeruje da je najmanje šest stradalih iz Vijetnama.

"Ne mogu da dišem"

Britanski mediji su razgovarali s tri porodice iz Vijetnama koje su zabrinute da su njihovi bližnji bili u prikolici kamiona.

Text from Vietnamese woman Pham Thi Tra My (26) to her mum, apparently from inside trailer found in Essex as she was dying.

"I'm sorry Mom. My path to abroad doesn't succeed. Mom, I love you so much! I'm dying bcoz I can't breathe.. I am sorry, Mom". pic.twitter.com/aMGQmPxBoJ

