Kako je Tramp vidio proteste: Mnogo manja gužva nego što se očekivalo

Hiljade demonstranata pod parolom "Crni životi su važni" okupilo se na ulicama Vašingtona, a ispred Bijele kuće, pored ostalog, skandirali su Trampu da se iseli.

Američki predsjednik poruku je poslao putem Tvitera.

- Red i zakon - poručio je Tramp u jednom tvitu, a potom dodao:

- Mnogo manja gužva u D.C., nego što se predviđalo. Nacionalna garda, Tajna služba i D.C. policija obavljaju fantastičan posao. Hvala vam!

Much smaller crowd in D.C. than anticipated. National Guard, Secret Service, and D.C. Police have been doing a fantastic job. Thank you!

