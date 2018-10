Kako je italijanski lider "otrijeznio" Junkera

Potpredsjednik italijanske Vlade i trenutno najpopularniji italijanski političar Mateo Salvini najomraženiji je u centrali EU u Briselu, gdje ima više protivnika od mađarskog premijera Viktora Orbana i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Lider italijanske desnice, evroskeptik i otvoreni protivnik migracione politike EU svakodnevno dovodi do očaja Evropsku komisiju i glavnog komesara Žan-Kloda Junkera, poigravajući se sa već, ionako tankim, živcima odlazeće briselske administracije.

Najnovija Salvinijeva poruka iz Moskve da neće podržati obnavljanje ekonomskih sankcija EU prema Rusiji izazvala je prijekore iz Brisela.

Salvini ne želi da kaže da li će Italija uložiti veto u skoroj raspravi oko sankcija ili će to iskoristiti kao adut za dobijanje više prostora u "migracionom ratu" sa vrhom EU.

Evropske sankcije Rusiji traju od krize u Ukrajini 2014. godine, a EU ih rutinski obnavlja na svakih šest mjeseci.

"Ukoliko nas pitaju hoćemo li potvrditi sankcije, mi ćemo reći - ne", poručuje Salvini i navodi da sankcije nemaju nikakvog smisla.

Salvini i italijanska Vlada ratuju sa Briselom i na drugim područjima, poput evropskog budžeta i reformi u vezi sa migracijama, te italijanskim budžetom za 2019. godinu.

"Ukoliko odbiju naše prijedloge, ne znam na koju ću kartu odigrati", poručuje uz osmijeh Salvini, što je u Briselu okarakterisano kao ucjena.

Dodatnu zabrinutost izaziva Salvinijev netrpeljiv odnos prema njemačkom kancelaru Angeli Merkel i otvoreno izražavanje zadovoljstva zbog njenog sve slabijeg političkog rejtinga.

"Rezultati izbora u Bavarskoj znače da je stari sistem u Evropi na odlasku", kaže Salvini, koji je i ministar unutarašnjih poslova Italije.

On te rezultate smatra ne samo porazom njemačkih vlasti, već i EU.

Na ljutite reakcije Žan-Kloda Junkera Salvini je cinično odgovorio da "razgovara samo sa trijeznim ljudima", aludirajući na pisanja mnogih zapadnih medija da glavni čovjek EU previše konzumira alkohol.

Salvini ne podnosi ni izvještavanje velikog broja evropskih i italijanskih medija i najavljuje smanjivanje državnih doprinosa za te svrhe.

"To nije novinarstvo, to je propaganda", tvrdi on, optužujući neke velike medije da pišu vijesti "u slavu" Brisela.

"Zbogom Merkelova i Junkeru", poručuje Salvini, ubijeđen da će ovo dvoje političara, nakon izbora za Evropski parlament, otići u istoriju.

Mateo Salvini sklapa predizborni pakt za evropske izbore sa šefom francuske desnice i evroskeptikom Marin le Pen.

Oni sjedište EU nazivaju "biselskim bunkerom" i najavljuju da će evropski izbori u maju naredne godine biti "početak revolucije zdravog razuma".

"Evropski neprijatelji su oni koji su se ukopali u `briselski bunker` - Junker i drugi koji su u Evropu unijeli nesigurnost i strah, a ne žele da napuste svoje fotelje", poručuje Salvini.

Salvinijeva partija desnice Liga i koalicioni Pokret "Pet zvjezdica" na posljednjim parlamentarnim izborima u Italiji ubjedljivo su pobijedili opcije ljevice, koje su Briselu draže.

Nakon Orbana, koji se odavno "oteo kontroli" Brisela, nakon pobjede austrijske desnice i sve većeg odstupanja vlasti u Poljskoj od smjernica EU, a u svjetlu činjenice da i u Švedskoj jačaju evroskeptici, slučaj "Salvini" nameće se kao crna perspektiva za ono što je (pre)ostalo od evropske ideje.