Kako izgleda kada se Su-35 približe krilima američkog "posejdona"

"Treći put za dva mjeseca, ruski piloti letjeli su na nebezbjedan i neprofesionalan način tokom presretanja avion 'posejdon P-8A' pomorske patrole američke mornarice Šeste flote 26. maja", navodi se u saopštenju.

US Navy says 2 Russian Air Force Su-35s conducted an unsafe intercept of a US Navy P-8 over the Mediterranean Sea today. This has to be one of the closest intercepts I’ve ever seen, both Su-35s were fully armed as well.#US #Russia pic.twitter.com/YimNtsVDSN

— CNW (@ConflictsW) May 26, 2020