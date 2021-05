Još jedna žrtva pada gondole u Italiji: Dječak (9) umro u bolnici

Devetogodišnji dječak, koji je primljen u bolnicu u Torino nakon što se srušila kabina žičare, preminuo je, objavila je La Repubblica.

On je za sada 14. žrtva nesreće, prema svjedočenju spasilaca.

- Uradili smo sve što smo mogli, ali poslije nekoliko sati pokušavanja, nije uspio - rekao je direktor bolnice.

Među žrtvama navodno ima još maloljetnika, prenosi La Repubblica.

U kabini žičare, koja se srušila u blizini jezera Mađore, bilo je najmanje 15 osoba, a za sada je preživjelo samo jedno dijete (5).

Kako prenose italijanski mediji, petogodišnji dječak je prevezen u bolnicu sa povredama glave i prelomom nogu. On je navodno u svjesnom stanju.

Da podsjetimo, do nesreće je došlo kada je popustio nosivi kabl, i to u trenutku kad je kabina bila gotovo stigla do vrha. Žičara je zatvorena 2014. godine zbog generalnog remonta i ponovo je otvorena dvije godine kasnije. Radovi su koštali četiri miliona evra.

Žičara povezuje grad Stresa, na obali jezera Mađore, i planinu Motarone, u regiji Pijemont na sjeveru Italije.