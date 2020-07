Još jedan Putin u politici: Ruski lider mu je stric, a i on je bio član tajne službe

Roman Putin, sin rođaka Vladimira Putina Igora, izabran je u nedjelju na kongresu stranke za njenog lidera, a nakon što se učlanio u stranku prošlog mjeseca, prenosi Rojters.

Inače, Roman Putin je, poput svog strica, nekadašnji član jedne tajne službe – radio je za Rusku bezbjednosnu agenciju FSB.

"Roman Putin is a businessman and, like Vladimir Putin, a former employee of Russia’s FSB security service. He is also the director of a firm called Putin Consulting Ltd and the chairman of the board of the Russian Academic Foundation." https://t.co/uEcKLHCcTG

— Amanda Rivkin (@amandarivkin) July 6, 2020